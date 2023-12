Der Technologiesektor, dem SAP zugerechnet wird, schlug sich am Dienstag mit Rückenwind von der US-Börse Nasdaq besser. Dies zeigte sich besonders stark an den Titeln von Aixtron, die als zweitbester MDax-Wert um sechs Prozent anzogen. Sie erreichten den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Investmentbank Oddo BHF schraubte ihr Kursziel am Dienstag auf 50 Euro nach oben, was auf dem schon erhöhten Niveau noch fast 29 Prozent an Kurspotenzial verspricht./tih/stk