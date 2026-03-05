In der dritten Reihe im SDax verteuerten sich Jenoptik um 5,7 Prozent. Etwas überraschend steigt der Optikspezialist zum 23. März in den MDax auf. Auch Salzgitter und der Motorenbauer Deutz rücken in den MDax auf. Absteigen in den SDax müssen dafür Teamviewer , Fielmann und Carl Zeiss Meditec . Im Leitindex Dax gibt es keine Änderungen.