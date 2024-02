Gestützt von einer sich abzeichnenden Erholung der US-Börsen ist der Dax am Mittwoch wieder in Richtung 17 000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex, der im frühen Geschäft noch um seinen Schlussstand vom Dienstag gependelt war, legte er am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 16 951,65 Punkte zu. Der MDax der mittelgrossen Werte zog um 1,15 Prozent auf 26 020,70 Punkte nach oben.

14.02.2024 14:47