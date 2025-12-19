An den Börsen ist am Freitag grosser Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Oftmals geht dies einher mit grösseren Kursschwankungen. Nach dem gestrigen Durchbruch über die 24.000 Punkte dürften die Bullen nun alles daran setzen, dieses Niveau bis zum Mittag zu verteidigen oder gar auszubauen, wenn um 13 Uhr die Dax-Kontrakte verfallen, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades.