«Die internationalen Aktienmärkte befinden sich weiterhin in einer sehr soliden Verfassung», schrieb Analyst Andre Sadowsky von der Commerzbank. Er verwies darauf, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag ein weiteres Rekordhoch oberhalb von 40 000 Punkten erreicht hatte. «Auch in Europa tendieren die meisten Indizes weiterhin auf hohen Niveaus. Es vergeht kaum eine Woche, in der keine neuen Allzeithochs markiert werden».