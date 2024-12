Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed haben der Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen Dämpfer verpasst. Der Dax , dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft etwas ausgegangen war, sank zeitweise unter die runde Marke von 20.000 Punkten. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex bei einem Minus von 0,81 Prozent auf 20.078,33 Punkten wieder darüber. US-Konjunkturdaten hinterliessen keine Spuren.