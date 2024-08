In den vergangenen beiden Tagen hatten Preis- und Inflationsdaten aus den USA die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Auch an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse wird am Donnerstag zum Handelsbeginn mit Kursgewinnen gerechnet.