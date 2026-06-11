Der Aktienkurs des Modehändlers Hugo Boss verteuerte sich an der MDax-Spitze um 8,9 Prozent auf 39,70 Euro und liegt damit über der Offerte des Grossaktionärs Frasers Group . Frasers bietet im Rahmen eines Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie. Zuletzt kamen die Briten auf einen direkten Anteil von gut 26 Prozent. Analysten bezeichneten das Gebot in ersten Reaktionen als nicht besonders attraktiv.