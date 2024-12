Die Aktien des Dialysespezialisten FMC legten nach ihrem jüngsten Rücksetzer mit der Dax-Rückkehr an diesem Freitag wieder den Vorwärtsgang ein und stiegen um 1,1 Prozent. Die Wiederaufnahme in den Leitindex erfolgte, weil der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro wegen eines zu geringen Streubesitzes den Dax verlassen musste. Im MDax rückten die Titel von Deutsche Wohnen aus dem SDax nach. In diesen wurden die Anteilscheine des Laserspezialisten LPKF aufgenommen.