Verunsichert sind auch die Anleger im Halbleitersektor. In diesem ging es in den USA und in Asien erneut bergab. Bedenken, dass sich die immens hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) nicht rechnen könnten, sowie Sorgen vor Konkurrenz aus China trüben die Stimmung ein. Zudem enttäuschte der südkoreanische Hersteller SK Hynix mit Geschäftszahlen. Halbleiterwerte am deutschen Markt wie Infineon oder Aixtron konnten sich aber zuletzt wieder etwas berappeln.