Am deutschen Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag freundlich tendiert. Dabei legte am Nachmittag der MDax mit plus 1,35 Prozent auf 28.297 Punkte erneut stärker zu als der Leitindex Dax . Dieser gewann beim Stand von 22.478 Punkten nur 0,2 Prozent. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.