Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe profitierten von Hoffnungen auf einen Friedensplan für die Ukraine. Gerade der Baubereich gilt als möglicher Profiteur eines dortigen Wiederaufbaus. Hinzu kam ein Lichtblick für die deutsche Bauwirtschaft, denn im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht mehr. Die Titel des Baustoffherstellers Heidelberg Materials stiegen an der Dax-Spitze um 4,8 Prozent. Im MDax standen die Titel des Baukonzerns Hochtief mit plus 3,4 Prozent ganz oben.