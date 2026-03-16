Das Angebot ziele darauf ab, die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Schwelle zu überwinden und «in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern», teilte das Institut mit. Es werde erwartet, dass Unicredit eine Beteiligung an der Commerzbank von mehr als 30 Prozent erreichen werde, «ohne die Kontrolle zu erlangen». Die Aktien der Commerzbank notierten zuletzt mit einem Aufschlag von 8,6 Prozent etwas über dem anhand des Tauschangebotes errechneten Angebotspreis. Damit setzten sich die Commerzbank-Papiere an die Index-Spitze.