Für den deutschen Aktienmarkt deutet sich am Dienstag ein versöhnliches Ende eines vom Iran-Krieg belasteten Monats März an. Der Dax notierte am Nachmittag 1,1 Prozent im Plus bei 22.805 Punkten. Für den März steht jedoch ein Verlust von rund zehn Prozent zu Buche. Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten stieg am Dienstagnachmittag um 1,4 Prozent auf 28.190 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,9 Prozent nach oben.