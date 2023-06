Experte Molnar bereitet der Zeitpunkt des neuen Dax-Rekords am grossen Verfallstag etwas Kopfzerbrechen: "Statt überzeugter Käufer, die das aktuelle Niveau durchaus noch nicht als zu hoch ansehen, könnten also lediglich Eindeckungen von Short-Positionen am Terminmarkt für diese Bewegung verantwortlich gewesen sein." Molnar spielt damit darauf an, dass es zu den grossen Verfallstagen an den Terminbörsen oft heftige Kursschwankungen gibt. Dahinter stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem grössere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher, die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.