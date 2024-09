Nach der Rekordlaune am Vortag hat sich am deutschen Aktienmarkt wieder Ernüchterung breit gemacht. Als Belastung erwies sich am Freitag eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz , in deren Folge Autowerte hierzulande und auch europaweit stark unter Druck gerieten. Der hiesige Leitindex Dax fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,73 Prozent auf 18.862,74 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 19.000 Punkten geknackt hatte. Auf Wochensicht deutet sich aktuell für das Börsenbarometer ein Plus von fast ein Prozent an.