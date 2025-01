In Summe positiv aufgenommene Geschäftszahlen zahlreicher Unternehmen haben die gute Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt auch auf Donnerstag aufrechterhalten. Nach seinem Vortagessprung infolge verminderter Inflationssorgen erklomm der Dax am Donnerstag eine weitere Bestmarke von gut 20.675 Punkten. Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit 20.638,62 Punkten noch 0,21 Prozent im Plus.