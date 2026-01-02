Am ersten Börsentag des Jahres 2026 hat der Dax einen Teil seiner anfänglichen Gewinne gegen Mittag abgegeben. Nach dem starken Jahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent hatte der deutsche Leitindex am Freitag mit einem Anstieg bis auf rund 24.677 Punkte zunächst Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 24.771 genommen, kam dann aber nicht mehr weiter. Zuletzt notierte der Dax mit plus 0,13 Prozent auf 24.523 Punkten.