Zusätzlich belastet wurde der Dax von der schwachen Airbus -Aktie. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig. Öl ins Feuer gossen neue Berichte über Qualitätsprobleme an der Hardware. Betroffen seien die Flugzeugrumpfverkleidungen bei Dutzenden Jets, berichtete die Nachrichtenagentur «Reuters». Airbus liess am Nachmittag verlauten, man habe die Ursache von Qualitätsproblemen gefunden. Airbus-Aktien haben im Dax einen Anteil von knapp 8 Prozent. Mit dem Kursverlust von 5,3 Prozent drückten sie auch auf den Leitindex. Zwischenzeitlich war der Abschlag doppelt so hoch.