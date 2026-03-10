Zeitig mit dem US-Handelsstart legte der Leitindex am Nachmittag 2,4 Prozent auf 23.963 Punkte zu. Zweimal schaffte er es im Laufe des Tages sogar zurück über die 24.000-Punkte-Marke, wo die Risikobereitschaft der Anleger dann aber jeweils an ihre Grenzen stiess. Für den MDax ging es zuletzt um 3,1 Prozent auf 29.758 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann 2,3 Prozent an Wert.