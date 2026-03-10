Die positive Wendung zeigte sich in der Breite in vielen Industriezweigen, die zuletzt unter Inflations- und Konjunktursorgen gelitten hatten. Dazu zählten zum Beispiel Banken. Die am stärksten erholten Dax-Werte waren jedoch die Aktien von Infineon mit fast sieben Prozent Plus. Im MDax gehörte die Spitze den ebenfalls sieben Prozent höheren Titeln der Lufthansa , die zuletzt stark unter der Sorge vor hohen Treibstoffpreisen gelitten hatten.