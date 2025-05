Erneut viele Quartalszahlen von Unternehmen haben zur Wochenmitte allenfalls Einzelwerte am deutschen Aktienmarkt stärker bewegt. Beim Dax selbst war die Entwicklung verhalten, am Nachmittag stand er mit 0,17 Prozent im Minus bei 23.210 Punkten. Das Rekordhoch von 23.476 Punkten bleibt in Sichtweite.