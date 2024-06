Der Dax hat am Mittwoch seine anfangs deutlichen Kursgewinne schrittweise abgegeben und ist ins Minus gedreht. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,34 Prozent auf 18 115,65 Punkte, womit er in der jüngsten Spanne von 18 000 bis 18 350 Punkten blieb. Auch der MDax der mittelgrossen Unternehmen rutschte in negatives Terrain und notierte zuletzt 0,54 Prozent tiefer bei 25 329,60 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,54 Prozent.