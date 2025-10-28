Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen kann der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen. Er bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten. Auch vor den Quartalsberichten grosser US-Technologiekonzerne im Verlauf der Woche gehen die Marktteilnehmer etwas in die Defensive. Im Bereich der 24.000-Punkte-Marke ist der Dax unterstützt, während er über 24.500 Zähler zuletzt nur selten hinauskam.