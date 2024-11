Hierzulande bewegten sich die Kurse vor allem in den hinteren Börsenreihen. So schnellten die Aktien von Norma um fast 18 Prozent in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Nebenwerteindex SDax . Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer will sich durch den Verkauf seiner Sparte für das Wassermanagement stärker auf die allgemeine Industrie und die Autozulieferung konzentrieren. Dies sei «Big News», hiess es in einem Kommentar der Investmentbank Oddo BHF. Damit würde enorm Wert geschaffen.