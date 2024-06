Am Freitag werden in den USA Daten zu Konsum und Preisen veröffentlicht. Der dann erwartete PCE-Preisindex gilt als das bevorzugte Inflationsmass der Notenbank Federal Reserve. Abweichungen von den Erwartungen könnten erhebliche Volatilität an den Aktienmärkten auslösen, hiess es von Experten der Handelsplattform eToro. Investoren suchten nach Signalen für eine dauerhafte Eindämmung der Inflation. Anzeichen einer hartnäckigen Teuerung könnten daher weitere Kursanstiege an den US-Börsen erschweren.