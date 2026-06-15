Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges verlockt am Montag die Anleger zu Aktienkäufen. Allerdings konnte der Schwung dem Dax nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkten verhelfen. Am Nachmittag stand der Leitindex mit 1,4 Prozent im Plus bei 24.970 Punkten. Zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten blieb er damit noch etwas auf Abstand.