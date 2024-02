Ein Kauf-Votum von Stifel beförderte ferner den Chipwert Elmos an die SDax -Spitze mit plus vier Prozent. Dagegen reichte der laut Experten solide Start von Ceconomy ins Geschäftsjahr den Börsianern nicht aus, um die jüngste Talfahrt der Aktien nachhaltig zu unterbrechen. Nach einem zunächst deutlichen Plus standen die Anteile am Elektronikhändler zuletzt zweieinhalb Prozent tiefer. Barclays-Analyst Nicola Champ sprach von einem überraschend starken Betriebsergebnis, schwächer ausgefallen sei aber der freie Barmittelfluss./tav/jha/