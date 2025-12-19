Am grossen Verfallstag hat sich am Freitag im Dax wenig getan. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag nach dem Verfall der Dax-Kontrakte mit 0,11 Prozent im Plus bei 24.226 Punkten. Grössere Kursschwankungen, die häufig zu beobachten sind, wenn Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, gab es bislang nicht.