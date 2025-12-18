Mit einer Rückkehr über 24.000 Punkte tut sich der Dax am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor Inflationsdaten aus den USA schwer. Gegen Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 23.998 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder unter die runde 24.000-Punkte-Marke gerutscht war und auch darunter geschlossen hatte.