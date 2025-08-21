Gegen Mittag notierte der Dax 0,11 Prozent schwächer bei 24.250 Punkten. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Mitte Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten ist derzeit etwas weiter weg. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Donnerstag um 0,3 Prozent nach.