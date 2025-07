An der MDax-Spitze ging es für Wacker Chemie um 5,3 Prozent nach oben. Analysten sahen in den endgültigen Geschäftszahlen keine Überraschungen im Vergleich zu den bereits bekannten Eckdaten. Wacker Chemie hatte Mitte Juli wie auch andere Chemiekonzerne wegen einer schwachen Nachfrage den Jahresausblick gesenkt. Wie es nun in einer Unternehmenspräsentation hiess, will Wacker mit einer Intensivierung des Vertriebs und Innovationen gegensteuern.