Am Nachmittag büsste der Dax ein Prozent auf 24.890 Punkte ein, nachdem er am Montag mit 25.176 Punkten ein Hoch seit Anfang Juni erreicht und sich seinem Rekord genähert hatte. Der MDax fiel am Dienstag um 1,5 Prozent auf 32.080 Zähler. In Asien waren die Gewinnmitnahmen zuvor so heftig gewesen, dass der Handel in Südkorea zeitweise ausgesetzt wurde. In New York steuert der Nasdaq 100 auf einen fast drei Prozent hohen Abschlag zu.