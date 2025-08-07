Der Dax stagnierte zunächst, berappelte sich aber am Vormittag und schaffte den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten. An den beiden Vortagen war der deutsche Leitindex noch knapp daran gescheitert. Zuletzt notierte der Dax 1,7 Prozent im Plus bei 24.334 Punkten. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es um 1,3 Prozent auf 31.362 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,6 Prozent. Im Anlegerfokus steht auch die Berichtssaison der Unternehmen, die sich mit sechs Dax-Konzernen fortsetzte. Aber auch aus der zweiten und dritten Reihe legten viele Unternehmen ihre Zahlen vor.