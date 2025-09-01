Laut den Experten des Bernecker Börsendienstes sollten die kommenden fünf Tage nach «Labor Day» im Blick stehen, da sie im historischen Vergleich ein Frühindikator dafür gewesen seien, ob es eine Jahresendrally geben werde oder nicht. «Das wird spannend, denn diesmal geht es um die Frage: deutliche Korrektur oder New High.»