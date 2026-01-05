Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr hat den Dax am Montag auf ein Rekordhoch getrieben. Mit einem Anstieg bis zu 1,2 Prozent auf 24.825 Punkte hatte der deutsche Leitindex im frühen Handel seine alte Bestmarke aus dem Oktober hinter sich gelassen. Gegen Mittag notierte das Börsenbarometer mit 24.713 Punkten noch 0,7 Prozent im Plus.