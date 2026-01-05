Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr hat den Dax am Montag auf ein Rekordhoch getrieben. Mit einem Anstieg von bis zu 1,2 Prozent auf 24.825 Punkte hatte der hiesige Leitindex im frühen Handel seine alte Bestmarke aus dem Oktober hinter sich gelassen. Zuletzt liess der Schwung etwas nach, sodass am frühen Nachmittag noch ein Plus von 0,70 Prozent auf 24.710 Punkte stand.