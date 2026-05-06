Der KI-Boom befeuert weltweit Papiere von Chipkonzernen: In Korea Samsung oder SK Hynix , in den USA zuletzt vor allem Advanced Micro Devices (AMD) und in Deutschland Infineon . Infineon erhöhte nun auch die Prognose. Die Aktien konnten nach ihrer zuletzt steilen Kursrally davon aber am Mittwoch nicht mehr profitieren, der Kurs rutschte um 3,7 Prozent ab.