Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt belastet. Der Grund: die Öl- und Gaspreise stiegen wegen des Krieges stark. Der Dax büsste am Montag gegen Mittag 1,7 Prozent auf 24.863 Punkte ein und rutschte wieder unter 25.000 Zähler. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch nahe an das Rekordhoch von Mitte Januar gestiegen.