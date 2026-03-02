Verluste erlitten unter anderen die Aktien der Reise- und Touristikbranche. So büssten Lufthansa 5,5 Prozent ein und Tui fast 10 Prozent ein. Der Ölpreisanstieg belastete Papiere aus dem Chemiesektor wie BASF , Evonik , Wacker Chemie und Lanxess . Von 3 bis 6 Prozent reichten hier die Verluste. Höhere Kosten für Öl drohen die Gewinne zu schmälern.