Nach der Erholung vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nicht recht von der Stelle gekommen. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten halten sich Investoren zurück. Der Leitindex Dax pendelte um den Schlusskurs vom Mittwoch und lag am frühen Nachmittag mit 0,2 Prozent leicht im Minus bei 24.158 Zählern.