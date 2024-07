Konjunkturdaten rückten in den Blick: In Spanien hatte sich die Inflation im Juli deutlicher abgeschwächt als erwartet, in Deutschland stieg sie hingegen wieder leicht. Zudem wuchs in der Eurozone die Wirtschaft im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet. Eine Zinssenkung im Euroraum im September sei noch nicht in Stein gemeisselt, hiess es nach den Daten aus Deutschland von der niederländischen Bank ING.