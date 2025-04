Auch an den asiatischen Handelsplätzen hatten die Kurse kräftig angezogen. Selbst die wichtigsten Indizes der chinesischen Börsen sowie der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legten zu. An diesem Donnerstag traten auch die chinesischen Gegenzölle für US-Waren in Kraft. In New York zeichnen sich nach der Kursexplosion vom Vortag allerdings wieder Verluste ab.