Auch an den asiatischen Handelsplätzen zogen die Kurse kräftig an. Selbst die wichtigsten Indizes der chinesischen Börsen sowie der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legten zu. In New York zeichnen sich nach der Kursexplosion vom Vortag allerdings schon wieder Verluste ab. An diesem Donnerstag treten auch die chinesischen Gegenzölle für US-Waren in Kraft. Dazu werden ab der kommenden Woche Gegenzölle der EU wirksam. Sie sind eine Reaktion auf bereits vor rund einem Monat verhängte US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte.