Der Iran-Krieg geht inzwischen in die sechste Woche und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Zuletzt hat der Preis für die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni zwar wieder etwas nachgegeben, doch seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an.