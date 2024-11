Angeführt von Siemens Energy auf Rekordhoch hat sich der Dax am Mittwoch im Handelsverlauf etwas von der Marke von 19.000 Punkten abgesetzt. Nachdem sich der deutsche Leitindex am Montag noch an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen hatte, war er am Morgen noch etwas weiter an 19.000 Punkte heran gerutscht. Am Mittwoch hatte sie anfangs dann erneut gewackelt. Insgesamt bleibt der Dax aber in Sichtweite seines Oktober-Rekords von 19.674 Punkten.