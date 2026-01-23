Nun agierten sie vor dem Wochenende wieder zurückhaltender. Der Dax gab am Freitagmittag 0,2 Prozent nach auf 24.800 Punkte. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf sogar bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.