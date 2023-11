Für Heidelberg Materials hat die Schweizer Grossbank ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben, was die Aktien des Baustoffkonzerns im Dax mit 2,3 Prozent belastete. Analyst Gregor Kuglitsch befürchtet in seiner Studie mögliche teure Übernahmen als vorläufiger Belastungsfaktor. Dies überschattete die Anlagestory trotz günstiger Bewertung und einer guten fundamentalen Lage in der Zementbranche.