Der Dax hat sich nach seinem Kursrutsch am Dienstag zur Wochenmitte unterm Strich nur wenig bewegt. Der deutsche Leitindex notierte am Mittwochmittag 0,03 Prozent im Plus bei 15 772,33 Punkten. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorgen der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land bleiben präsent.

16.08.2023 12:03