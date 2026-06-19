Im Autosektor zeigten sich die Papiere von BMW und Mercedes-Benz mit bis zu 2,1 Prozent Plus erholt davon, dass zwei Tage lang eine Gewinnwarnung von BMW den Sektor belastet hatte. Ein Bericht im «Handelsblatt», wonach die EU Zölle auf chinesische Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge vorbereitet, wirkt laut dem UBS-Experten Patrick Hummel positiv. Die Titel von Volkswagen müssen wegen gesondert betrachtet werden, weil sie am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden.